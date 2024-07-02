看好大陸保險前景 台壽增資君龍人壽2.5億人民幣強化資本

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 19:47

中信金子公司台灣人壽今 (2) 日董事會通過，以人民幣 2.5 億元參與君龍人壽現金增資案，本案將報請金管會與經濟部投審會核可後，再送大陸監管單位同意，才能完成增資計畫。

君龍人壽 2008 年由台灣人壽與大陸廈門建發集團合資設立，雙方各持股 50%，本次現金增資總金額人民幣 5 億元，台灣人壽依持股比例出資人民幣 2.5 億元，強化君龍人壽資本，增資後持股比例不變，這也是台灣人壽第七度增資君龍人壽，增資後君龍人壽資本額為人民幣 26 億元。

根據瑞士再保險 (Swiss Re) 旗下研究院 2024 最新報告，未來十年全球新興市場新增保費，大陸即佔 17%，預估 2025 年至 2034 年將增加 2560 億美元，顯示大陸保險市場發展潛力無窮。

君龍人壽以客戶為中心，不斷創新保險商品，滿足客戶多樣化保險需求，並積極建立「保險＋醫療」生態圈，達成「讓更多家庭過更健康更美好的生活」的企業使命。

君龍人壽 2015 年加入中信金控版圖，目前在大陸共有 11 個據點，服務範圍涵蓋福建、浙江兩省，在大陸互聯網初年度保費市場已取得領先地位。