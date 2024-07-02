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鉅亨速報

盤後速報 - 金居(8358)下週(7月9日)除息1.5元，預估參考價68.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

金居(8358-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月2日)收盤價70.00元計算，預估參考價為68.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

金居(8358-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。近5日股價上漲1.59%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 70.00 1.5 2.14% 0.0
2023/07/07 62.4 2.5 4.01% 0.0
2022/07/18 46.25 4.2 9.08% 0.0
2021/08/25 70.0 2.0 2.86% 0.0
2020/06/30 42.9 2.0 4.66% 0.0

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