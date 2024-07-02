盤後速報 - 金居(8358)下週(7月9日)除息1.5元，預估參考價68.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
金居(8358-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月2日)收盤價70.00元計算，預估參考價為68.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
金居(8358-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。近5日股價上漲1.59%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|70.00
|1.5
|2.14%
|0.0
|2023/07/07
|62.4
|2.5
|4.01%
|0.0
|2022/07/18
|46.25
|4.2
|9.08%
|0.0
|2021/08/25
|70.0
|2.0
|2.86%
|0.0
|2020/06/30
|42.9
|2.0
|4.66%
|0.0
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