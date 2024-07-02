盤後速報 - 群聯(8299)下週(7月9日)除息8.66元，預估參考價599.34元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
群聯(8299-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.66元。
以今日(7月2日)收盤價608.00元計算，預估參考價為599.34元，息值合計為8.66元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
群聯(8299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。近5日股價下跌0.16%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|608.00
|8.6593
|1.42%
|0.0
|2023/12/21
|511.0
|4.4248
|0.87%
|0.0
|2023/07/04
|417.5
|4.4509
|1.07%
|0.0
|2022/12/13
|319.0
|10.2775
|3.22%
|0.0
|2022/06/28
|301.0
|13.0
|4.32%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 時報(8923)次交易(3)日除息0.8元，參考價20.0元
- 盤後速報 - 商億-KY(8482)次交易(3)日除息2.3元，參考價62.8元
- 盤後速報 - 應廣(6716)次交易(3)日除息2元，參考價121.5元
- 盤後速報 - 萬年清(6624)次交易(3)日除息1元，參考價39.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇