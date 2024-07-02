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鉅亨速報

盤後速報 - 群聯(8299)下週(7月9日)除息8.66元，預估參考價599.34元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

群聯(8299-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.66元。

以今日(7月2日)收盤價608.00元計算，預估參考價為599.34元，息值合計為8.66元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

群聯(8299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。近5日股價下跌0.16%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 608.00 8.6593 1.42% 0.0
2023/12/21 511.0 4.4248 0.87% 0.0
2023/07/04 417.5 4.4509 1.07% 0.0
2022/12/13 319.0 10.2775 3.22% 0.0
2022/06/28 301.0 13.0 4.32% 0.0

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