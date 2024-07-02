盤後速報 - 紅木-KY(8426)下週(7月9日)除息2.5元，預估參考價49.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
紅木-KY(8426-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月2日)收盤價51.70元計算，預估參考價為49.2元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
紅木-KY(8426-TW)所屬產業為其他業，主要業務為全球性高級精品名牌店之裝潢。客製化傢俱之製造銷售。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|51.70
|2.5
|4.84%
|0.0
|2018/07/04
|28.85
|1.7
|5.89%
|0.0
|2017/06/22
|49.049999
|4.0
|8.15%
|0.5
|2016/07/11
|46.450001
|2.5
|5.38%
|0.0
|2016/07/08
|46.45
|2.5
|5.38%
|0.0
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