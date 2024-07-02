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鉅亨速報

盤後速報 - 紅木-KY(8426)下週(7月9日)除息2.5元，預估參考價49.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

紅木-KY(8426-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月2日)收盤價51.70元計算，預估參考價為49.2元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

紅木-KY(8426-TW)所屬產業為其他業，主要業務為全球性高級精品名牌店之裝潢。客製化傢俱之製造銷售。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 51.70 2.5 4.84% 0.0
2018/07/04 28.85 1.7 5.89% 0.0
2017/06/22 49.049999 4.0 8.15% 0.5
2016/07/11 46.450001 2.5 5.38% 0.0
2016/07/08 46.45 2.5 5.38% 0.0

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