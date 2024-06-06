營收速報 - 金居(8358)5月營收6.06億元年增率高達43.4％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為26.63億元，累計年增率0.43%。
最新價為68.5元，近5日股價上漲1.34%，相關電子零組件類指數上漲0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-668 張
- 外資買賣超：+208 張
- 投信買賣超：-468 張
- 自營商買賣超：-408 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|6.06億
|43%
|10%
|24/4
|5.52億
|16%
|10%
|24/3
|5.03億
|-8%
|0%
|24/2
|5.02億
|-14%
|0%
|24/1
|5.02億
|-19%
|-14%
|23/12
|5.85億
|-17%
|0%
金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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