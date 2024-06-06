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鉅亨速報

營收速報 - 金居(8358)5月營收6.06億元年增率高達43.4％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16

金居(8358-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣6.06億元，年增率43.4%，月增率9.78%。

今年1-5月累計營收為26.63億元，累計年增率0.43%。

最新價為68.5元，近5日股價上漲1.34%，相關電子零組件類指數上漲0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-668 張
  • 外資買賣超：+208 張
  • 投信買賣超：-468 張
  • 自營商買賣超：-408 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 6.06億 43% 10%
24/4 5.52億 16% 10%
24/3 5.03億 -8% 0%
24/2 5.02億 -14% 0%
24/1 5.02億 -19% -14%
23/12 5.85億 -17% 0%

金居(8358-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CA04010金屬表面處理業。CA01110鍊銅業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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