鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至100元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對京元電子(2449-TW)提出目標價估值：中位數由96元上修至100元，調升幅度4.17%。其中最高估值140元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予京元電子(2449-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。
京元電子(2449-TW)今(2日)收盤價為111.5元。近5日股價下跌5.11%，相關半導體業近5日上漲0.88%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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