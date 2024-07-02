〈國銀赴日熱潮〉玉山熊本出張所准設 10月開業強化九州在地金融服務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 18:25

玉山銀行於 2023 年 7 月設立福岡分行，是第一家在九州設立據點的台資銀行，今年更於 6 月 24 日正式獲日本金融廳核准設立熊本出張所 (支行)，預計於 10 月開業，服務熊本當地企業及台商，玉山也表示樂意協助有意前往福岡、熊本的企業積極發展。

九州是日本半導體及汽車產業聚落重鎮，而熊本為九州第二大縣，近年來當地半導體、製造、物流、軟體等科技產業快速發展。

玉山銀表示，熊本出張所的成立，可以提供半導體供應鏈、在地客群更多的服務，未來將與玉山福岡分行、九州金融集團及在地商會團體攜手合作，藉此提供顧客更完善的金融服務，掌握當地市場資訊及產業脈動，從中尋找供應鏈廠商合作及投資的商機，進而協助日本及臺灣半導體產業蓬勃發展。

玉山銀強調，將持續接軌國際，以「深耕台灣、布局亞洲」為核心，目前在全球 10 個國家地區設有 31 個據點，吉隆坡代表人辦事處也將於 7 月下旬開幕，除了海外的拓點與經營。