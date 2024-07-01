連三月走強！標普台灣製造業PMI創兩年多新高 通膨壓力加劇是隱憂

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-01 11:46

標普全球數據顯示，經季調後的台灣 6 月製造業採購經理指數 (PMI) 從 5 月的 50.9 升至 53.2，連三月走強並創 2022 年 3 月以來新高，成長速度加快反映在產量及新訂單更強的成長表現。廠商雖聚焦於提高生產率，但就業數據變化不大。展望前景，廠商依舊保持信心，但有業者對通膨感到擔憂。由於產品供需失衡，因此採購品的成本通膨衝上兩年新高。

產量與新訂單上升支撐 6 月 PMI 持續改善，得益於近三年新訂單成長支撐，產量增幅創 2021 年 7 月之最。廠商表示，商品需求普遍改善，台灣國內與國外銷售額均增加。由於歐洲、東南亞和美國需求增加，新出口訂單穩定成長，為 2022 年 3 月以來首次成長。

製造商表示，生產率提高一部分是因為產量增加，這從 6 月就業數據下滑可得知。自願離職者的職缺未見回補，但隨著積壓工作連兩月增加，增幅創 2022 年 4 月來最大，顯示產能面臨進一步的壓力。

對此廠商稱將增加採購來提高產量。最新數據顯示，採購活動明顯成長至 2022 年 2 月來最高水準。此外，對商品需求增加也讓供應商面臨進一步壓力。6 月平均交期再次延長，延長幅度為 20 個月來最大，還有廠商指供應商庫存不足，也有廠商指國際航運延誤造成交期延長。

由於貨品供需失衡，因此物價普遍飆升。6 月調查報告顯示，投入成本價格通膨創兩年新高，也遠高於長期平均值。廠商試圖將這些更高的成本轉嫁給消費者，導致整體產出費用連兩個月上漲。

標普全球市場財智經濟研究部總監 Paul Smith 表示，6 月數據顯示通膨壓力加劇，投入成本明顯上升，達到兩年來的最高水平。未來數月通膨是否復燃值得密切關注，也已引發製造商憂心，這從信心指數降至 2 月最低水準便可得知。。