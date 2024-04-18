〈碳權交易〉SBTi擬開放企業用碳權抵減範疇三 碳交所田建中：碳權需求將顯著成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 18:48

科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 日前宣布，允許企業使用自願性碳權抵減範疇三，也就是擴大範疇三的排碳標準，預計今年 7 月發布具體使用碳權的細部規範。對此，碳交所總經理田建中認為，這是碳權市場一個重要的轉捩點，碳權需求將顯著成長。

田建中說明，SBTi 由以服務業為主的歐美地區提出，是過去公認最嚴格的氣候倡議，因此加入 SBTi 的企業多為服務業，因為服務業降低排碳量相對容易。田建中舉例，服務業最大的成本是人，因此只要調高冷氣溫度、換節能燈泡、購買綠電憑證等，就可以減少排碳量。

不過以製造業的角度來看，田建中認為 SBTi 的標準有問題，因為製造業的設備不是說換就能換。田建中指出，許多製造產業的企業不加入 SBTi，不是不支持節能減碳，而是不想承諾做不到的事情。

因此 SBTi 日前決定擴大範疇三排碳標準，企業可用自願性碳權抵減範疇三排碳，田建中直言，這代表碳權已經走過最黑暗的 18 個月，碳權不再是負面詞，更是碳權市場重要的轉捩點。

田建中進一步指出，由於企業的範疇三的碳排比重高，如果 SBTi 願意開放企業使用碳權抵減，將使碳權需求顯著提升。對此，田建中也呼籲企業，應及早規劃因應。