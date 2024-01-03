百容上季營收陷谷底 半導體業務業績緩步回神中

百容 (2483-TW) 今 (3) 日盤後公布最新營收，在 12 月半導體應用業務出貨再增，也彌補電子零組件業務出貨下滑的不足，但 12 月營收 1.44 億元，月減 0.36%，年減 5.92%，而 2023 年第四季則陷入谷底區的 4.29 億元，季減 1.64%，年減 11.87%。

百容 2023 年全年營收 17.96 億元，年減 19.28%，是近三年來的低點。不過，目前百容觀察 2024 年 1 月營收可望在春節前備貨潮有利因素之下，有優於 12 月營收的表現。

百容目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，而沖壓件的訂單雖然緩慢回升，但仍處於低檔。百容 2023 年前三季營收 13.67 億元，毛利率 14.28%，年減 4.54 個百分點，稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益爲 0.5 元。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。