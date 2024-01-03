百容上季起半導體業務需求緩回溫 市場熱度可望維持到春節前

百容 (2483-TW) 在 12 月半導體應用業務出貨再增，也彌補電子零組件業務出貨下滑的不足，百容初估 2023 年 12 月營收仍可維持 11 月 1.44 億元的水準，整體 2023 年營收約 18 億元，年減 19%，爲近 3 年新低，目前百容觀察 2024 年 1 月營收可望在春節前備貨潮有利因素之下，有優於 12 月營收的表現。

百容目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，而沖壓件的訂單雖然緩慢回升，但仍處於低檔，預估 2023 年第四季營收雖然表現較第三季略佳，仍未脫離谷底，但公司對半導體業務部門業績的持續復甦仍有高度期待。

百容第三季營收爲 4.37 億元，爲 2023 年單季新低，季減 10.35%，年減 18.59%。就第三季營運來看，電子零組件及步進馬達市場需求暫無起色，但沖壓件的半導體導線架需求上，第三季起急單數量需求及頻度漸增，第四季季半導體導線架需求緩步增加。

百容第三季營收 4.37 億元，毛利率 13.69%，季減 0.3 個百分點，年減 2.49 個百分點，稅後純益 2089 萬元，季減 43.73%，年減 54.82%，每股純益 0.19 元。百容前三季營收 13.67 億元，毛利率 14.28%，年減 4.54 個百分點，稅後純益 5417 萬元，年減 67.81%，每股純益爲 0.5 元。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。