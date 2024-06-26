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台股

〈台股盤後〉權值雙王撐盤 上漲110點收22986點 未成功收復2萬3

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2024-06-26 14:11

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〈台股盤後〉權值雙王撐盤 上漲110點收22986點。(鉅亨網資料照)

台股今 (26) 日隨著美股反彈，開盤上漲表態，終場在權值雙王拉抬下，上漲 110.72 點，收在 22986.69 點，未能成功收復 2 萬 3000 點及 5 日線，成交值 4613.87 億元，較昨日略微收斂。

權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 15 元作收，漲幅 1.58%，收復五日線大關。聯發科 (2454-TW) 也漲 1%，鴻海 (2317-TW) 小跌 1% 內，其他如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 則小跌 1% 左右，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 上漲逾 2%，扮演撐盤要角。

台達電繼昨日市值站上 1 兆元，成為台股第 6 檔市值破兆股，今日早盤最高一度來到 392.5 元，再創歷史新天價，但中場翻黑下跌，以 385 元、下跌 2 元作收。

能源概念股今日再度上漲，森崴能源 (6806-TW) 強攻漲停，再創波段新高，靠攏前高 164.5 元，雲豹能源 (6869-TW) 再攻上漲停板，泓德能源 (6873-TW) 也同樣亮燈，其他如碩禾 (3691-TW)、國碩 (2406-TW) 等都有半根以上的漲幅，族群漲幅相當凌厲。

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台股台積電聯發科鴻海權值雙王

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雲豹能源214.510.00%
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