〈台股盤後〉權值雙王撐盤 上漲110點收22986點 未成功收復2萬3

台股今 (26) 日隨著美股反彈，開盤上漲表態，終場在權值雙王拉抬下，上漲 110.72 點，收在 22986.69 點，未能成功收復 2 萬 3000 點及 5 日線，成交值 4613.87 億元，較昨日略微收斂。