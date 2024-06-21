金融股除息秀即將到來！存股哪一檔值得關注？3指標告訴你
鉅亨研報 2024-06-21 11:51
一、前五月金融股獲利一次看，壽險金控表現佳？
5 月股市創高，台幣貶值，殖利率區間振盪，整體金控獲利較 4 月減 2%，跟去年同期 241.59 億元比較，年增率約 118%。 若以 5 月單月獲利來看，整體超過 2021 年五月創史高，月增率超過 10% 的公司有富邦金 、永豐金、第一金、玉山金、國票金及合庫金。
在金融市場穩定下，壽險業獲利持續增溫，其中壽險較大比重的金控前五月獲利成長率均大於 100%，國泰金 250%、富邦金 132%、開發金 159%、中信金 113% ，表現相當亮眼。
若進一步檢視 1~5 月獲利與市場預估的今年獲利達成率，其中國泰金 (2882-TW) 、富邦金 (2881-TW) 、開發金 (2883-TW) 、中信金 (2891-TW) 、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)，合庫金 (5880-TW) 及第一金 (2892-TW) 已經超標，表現亮眼。
二、殖利率、獲利及評價位置，3 指標選擇金融股除息行情
至 6/11 日股價計算，目前金融股評價在 1.5 倍淨值以下的公司有富邦金、國泰金、永豐金、第一金......；金融股殖利超過 4% 有華南金、玉山金......，超過 3.5% 有元大金、兆豐金；獲利達成率高代表明年配息無慮殖利率有保障，達成率超標的公司有國泰金、富邦金 、開發金、中信金......；綜合上述三項指標滿足兩項的公司，...... 較優。
延伸閱讀：
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#上升三紅K
#極短線強勢
#法人看好股
#低股價淨值比起漲股
上一篇
下一篇