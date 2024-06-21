金融股除息秀即將到來！存股哪一檔值得關注？3指標告訴你

5 月股市創高， 台幣 貶值，殖利率區間振盪，整體金控獲利較 4 月減 2%，跟去年同期 241.59 億元比較，年增率約 118%。 若以 5 月單月獲利來看，整體超過 2021 年五月創史高，月增率超過 10% 的公司有富邦金 、永豐金、第一金、玉山金、國票金及合庫金。

至 6/11 日股價計算，目前金融股評價在 1.5 倍淨值以下的公司有富邦金、國泰金、永豐金、第一金......；金融股殖利超過 4% 有華南金、玉山金......，超過 3.5% 有元大金、兆豐金；獲利達成率高代表明年配息無慮殖利率有保障，達成率超標的公司有國泰金、富邦金 、開發金、中信金......；綜合上述三項指標滿足兩項的公司，...... 較優。