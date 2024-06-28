search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 創見(2451)下週(7月8日)除息4.99元，預估參考價107.51元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

創見(2451-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.99元。

以今日(7月1日)收盤價112.50元計算，預估參考價為107.51元，息值合計為4.99元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

創見(2451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。近5日股價下跌12.88%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 112.50 4.99063 4.44% 0.0
2023/07/06 78.7 5.6 7.12% 0.0
2022/07/04 68.5 6.0 8.76% 0.0
2021/07/05 73.3 3.05 4.16% 0.0
2020/07/02 73.5 4.5 6.12% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23058.570.11%
創見112.5-2.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
創見

64%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
創見

64%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
創見

64%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
創見

64%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty