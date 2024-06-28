盤後速報 - 創見(2451)下週(7月8日)除息4.99元，預估參考價107.51元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
創見(2451-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.99元。
以今日(7月1日)收盤價112.50元計算，預估參考價為107.51元，息值合計為4.99元，股息殖利率4.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
創見(2451-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。近5日股價下跌12.88%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|112.50
|4.99063
|4.44%
|0.0
|2023/07/06
|78.7
|5.6
|7.12%
|0.0
|2022/07/04
|68.5
|6.0
|8.76%
|0.0
|2021/07/05
|73.3
|3.05
|4.16%
|0.0
|2020/07/02
|73.5
|4.5
|6.12%
|0.0
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