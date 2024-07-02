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鉅亨速報

盤後速報 - 川寶(1595)下週(7月9日)除息1元，預估參考價36.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

川寶(1595-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月2日)收盤價37.80元計算，預估參考價為36.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

川寶(1595-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。設計、研發、生產CCD自動對位曝光機。近5日股價上漲1.07%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 37.80 0.9981 2.64% 0.0
2023/07/05 40.4 2.026 5.01% 0.0
2022/07/04 36.85 2.0 5.43% 0.0
2021/07/23 36.25 0.5 1.38% 0.0
2020/07/08 36.65 1.25 3.41% 0.0

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