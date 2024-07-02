盤後速報 - 川寶(1595)下週(7月9日)除息1元，預估參考價36.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
川寶(1595-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月2日)收盤價37.80元計算，預估參考價為36.8元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
川寶(1595-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。設計、研發、生產CCD自動對位曝光機。近5日股價上漲1.07%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|37.80
|0.9981
|2.64%
|0.0
|2023/07/05
|40.4
|2.026
|5.01%
|0.0
|2022/07/04
|36.85
|2.0
|5.43%
|0.0
|2021/07/23
|36.25
|0.5
|1.38%
|0.0
|2020/07/08
|36.65
|1.25
|3.41%
|0.0
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