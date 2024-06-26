〈車市〉納智捷n7試駕預約爆滿 看「軟體定義汽車」時代來臨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-01 16:21

裕隆 (2201-TW) 納智捷今 (1) 日宣布，截至 6 月底 LuxClub 尊榮會員累積突破 3 萬人次，車主熱烈的支持也使 n7 試駕預約名額爆滿，因此將滿電特仕版的下訂期限延長至 7 月底，並盡可能加開試駕場次，規劃年底前再增設 5 個據點。

納智捷總經理李應生說，未來電動車產品趨同性將越來越高，「軟體定義汽車」的時代已來臨，服務與生態系才是勝負之所在，未來將持續串連在地服務量能，整合充電夥伴，提供車主更完整的車聯網服務內容和更便捷的充電體驗。

面對市場對國產電動車的熱切需求，納智捷規劃，年底前再增設 5 個據點，全台服務覆蓋率從 60% 提升至 90%。

納智捷回顧 2022 年 LUXGEN 新起點活動以來，首次啟動招募 1 周內即吸引 2.5 萬會員繳納千元獲取 n⁷ 購買資格，去年開放會員搶先下訂活動短短 12 天內即收到超過 8000 筆訂單， 6 月會員招募再開，又在一個月內新增 5000 位尊榮會員，至今會員數累計突破 3 萬。

納智捷強調，身為台灣自主品牌，肩負台灣綠色移動創新者的使命，呼應政府近期提出的「形塑淨零永續綠生活」的台灣願景，深知唯有透過國產電動車共同擴大電動車口數，才能真正讓新能源生態系越趨完整。

因此，納智捷不計成本訂價，7 月起憑車主專屬的白金邀請碼入主 5 人純粹版，建議售價由 109.9 萬元降至 99.9 萬元，滿電特仕版充電回饋也從原本的 20% 加碼至 30%。