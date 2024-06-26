Nationwide：英國房價連兩個月上漲 優於預期

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 16:50

最新數據顯示，英國 6 月房價連續第二個月上漲，意味市場在去年下跌後趨於穩定。

英國 Nationwide Building Society 表示，繼上個月上漲 0.4% 後，6 月其價格指標上漲了 0.2%。經濟學家原本預計不會有任何改變。

現在的價格比一年前上漲了 1.5%，利率達到 16 年來最高，加劇了需要抵押貸款的人的負擔能力問題。 Nationwide 表示，市場上現金買家的比例增加。

Nationwide 首席經濟學家 Robert Gardner 指出，雖然近年來獲利成長遠強於房價成長，但這還不足以抵消抵押貸款利率上升的影響，抵押貸款利率仍遠高於 2021 年疫情爆發後創下的歷史低點。因此，住房負擔能力仍然不足。

Nationwide 表示，房屋交易數量較 2019 年疫情爆發前的水準，下降了約 15%。涉及抵押貸款的交易下降了 25%，而涉及現金買家的交易則增加了 5%。

線上房地產入口網站 Rightmove 的另一份報告發現，6 月上市房屋的平均價格，在創紀錄水準附近保持不變，而買家需求則高於去年的水準。