英國首相蘇納克發布競選宣言 民調仍看好工黨獲勝

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 15:40

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周二 (11 日) 發布了保守黨的正式選舉宣言，宣布為首次購房者提供幫助，並承諾更多減稅。

蘇納克在 5 月 22 日已宣布，將於 7 月 4 日舉行大選。據《CNBC》報導，在蘇納克推出競選承諾之際，民意調查顯示，保守黨似乎將在 7 月 4 日的大選中慘敗於競爭對手工黨，而蘇納克本人在競選期間，也多次受到攻擊。

蘇納克為上周初離開法國參加諾曼第登陸紀念活動而道歉，他先前聲稱，工黨將使每個工薪家庭增稅 2000 英鎊 (2547 美元)，也被批評誤導英國選民。

蘇納克在周二的選舉宣言中，承諾將國民保險再削減 2 便士，並重申將推動新型態的「國民役」(national service)，這將迫使 18 歲的年輕人要完成為期 12 個月的社區計畫，或為期一年的軍事訓練。

他還表示，保守黨將尋求將移民數量減少一半，然後「每年減少」，並承諾在英國住房危機期間為首次購房者提供「幫助購買」計畫。

蘇納克與其競爭對手工黨，都將經濟成長、生活成本和稅收放在了最前沿。一段時間以來，民調一直顯示工黨將在大選中獲勝，此前英國首相強生 (Boris Johnson) 任內發生一系列醜聞，導致保守黨的支持率大幅下滑。

根據保守黨長達 76 頁競選政見及財政規畫，到 2029-30 年，英國減稅總額將逐步攀升至每年 172 億英鎊。不過由於仍有極大的不確定性，這一可能性也遭到質疑。