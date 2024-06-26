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鉅亨速報

營收速報 - 永信建(5508)6月營收9.21億元年增率高達37.8％

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 14:15

永信建(5508-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣9.21億元，年增率37.8%，月增率-8.45%。

今年1-6月累計營收為60.09億元，累計年增率134.24%。

最新價為235.5元，近5日股價上漲1.66%，相關建材營造股價指數上漲0.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+710 張
  • 外資買賣超：+693 張
  • 投信買賣超：+71 張
  • 自營商買賣超：-54 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 9.21億 38% -8%
24/5 10.05億 42% -0%
24/4 10.08億 136% -2%
24/3 10.24億 102% 4%
24/2 9.82億 454% -8%
24/1 10.69億 1252% -4%

永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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