鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調降至98元，幅度約3.92%
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 12:13
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由102元下修至98元，調降幅度3.92%。其中最高估值126元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀1位。
美食-KY(2723-TW)今(1日)收盤價為85.9元。近5日股價下跌2.16%，相關觀光事業近5日下跌2.25%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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