拜登與川普舉行首次辯論，大家對拜登的表現大失所望，川普贏定了嗎？

鉅亨研報 2024-07-01 11:47

拜登首辯表現不佳，民主黨出現「換登」聲浪，未來會如何發展？

這次美國兩位總統候選人川普與拜登的辯論提前舉行，在 6/24 我們撰寫的報告中已經點出，這次大家最重要的看點是在兩者的身心健康狀態: 大部份分析都認為，這場辯論主要看點不在於政策議題交鋒，而是兩位高齡 80 歲左右的候選人，誰能向選民展現最佳身心狀態，證明自己還足以擔當總統的重責大任，是左右選民投票意向的關鍵。

從整體來看，辯論的本身內容已經不那麼重要，更受矚目的是拜登 “災難級” 臨場表現背後的年齡問題——作為美國歷史上最年長（今年 81 歲）的總統，拜登是否還能勝任未來 4 年的總統工作？

也許是拜登陣營所說的拜登因感冒身體不適而表現不佳，但他的表現的確令人大失所望，包括：

拜登看起來完全就是一個 81 歲的老人，他用細弱的聲音結結巴巴地講著難以理解的論點，拜登的聲音微弱，有時甚至變成耳語。一開始辯論時，拜登總統的發言有些語無倫次，令人聯想到他的思維或許已經出了問題。 他錯過了在墮胎問題上攻擊川普的機會，這是民主黨的首要議題之一，他原本應該好好發揮的。 拜登原本應該強調移民增加有利於美國經濟與壓抑通膨，卻不知為何提到美國女性遭移民殺害事件，成為川普猛烈攻擊的破口。 拜登多次僵住，甚至連事先準備好的一些說詞都說錯了。當回答有關國債的問題時，他的回答令人費解，因為他似乎試圖主張美國超級富豪繳納更多稅款來改善債務，但他卻說得含糊不清，毫無邏輯可言。 拜登說:「我們將能夠幫助確保我們需要做的所有事情——兒童保育、老年人護理，確保我們繼續加強我們的醫療保健系統，確保我們能夠讓每個孤獨的人都有資格獲得醫療服務。對不起，我已經能夠處理與新冠病毒有關的所有事情了——看，如果——我們最終擊敗了醫療保險」。不僅令人覺得不知所云，更是拜登的嚴重口誤，然後他陷入了困惑的沉默，這顯然是絕不該出現的辯論失誤。 更糟的是，在川普一次又一次的言語攻擊時，他常常張大嘴巴，茫然地凝視著對方，此加劇了拜登形象的崩壞。四年前，他在一場辯論中對川普的有力攻擊已經成為遙遠的記憶。

主辦這場辯論的美國有線電視新聞網 CNN，在辯論會結束後所做的民調顯示，有 67% 的觀眾認為川普獲勝，只有 33% 的人覺得拜登表現比較好。雖然川普謊話連篇，數據錯誤，對於許多政策也沒有明顯的交代，但他成功的將......。