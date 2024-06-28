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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)目標價調升至420元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 08:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對台達電(2308-TW)提出目標價估值：中位數由405元上修至420元，調升幅度3.7%。其中最高估值490元，最低估值295元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予台達電(2308-TW)評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。

台達電(2308-TW)今(1日)收盤價為390.5元。近5日股價上漲3.72%，相關零組件業近5日上漲0.85%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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