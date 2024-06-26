〈台股盤後〉高價股帶衰漲幅 靠電子權值股小漲26點收23058點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 14:11

台股今 (1) 日上沖下洗，盤中一度大漲 150 點，但午盤後賣壓湧現，一度翻黑，尾盤在電子權值三王撐盤下，小漲 26.3 點或 0.1%，收 23058.57 點，成交金額 4359 億元；櫃買指數則上漲 2.22 點，收 275.57 點。

台積電今日最後一盤上漲 2 點或 0.2%，收 968 元；鴻海上漲 2 元或 0.9%，收 216 元；聯發科漲 1%、聯電漲 2%，台達電、日月光投控等也收漲；其他如光寶科漲 4%、聯詠也漲 2%，緯創、微星、宏碁、大聯大等均上漲。

不過，高價股普遍重挫、旭隼重挫 7%、嘉澤跌近 4%、祥碩跌 3%，其他弱勢電子股如矽力 - KY 跌近 3.8%、奇鋐、瑞昱、健策、京元電子等跌 2%、可成以及 PCB 相關的南電、台光電、臻鼎 - KY 等都走弱。

其他族群來看，大盤震盪下，電信三雄成資金避風港，遠傳漲 2.7%、台灣大 1.9%、中華電收紅；航空雙雄也走強，華航漲 2.5%、長榮航漲 1.6%；金控股則以開發金、國泰金漲 2% 上下。