〈台股開盤〉市場卡位除息行情 小漲站穩2萬3
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-01 09:34
台股今 (1) 日在權值三王助攻以及市場卡位除息行情下，指數開高站穩兩萬三關卡以及五日線，最高達 23107 點，上漲 70 點左右，預計今日成交量 3700 億元，較上周五收斂。
權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與鴻海 (2317-TW) 皆小漲表態，聯發科 (2454-TW) 則受惠市場積極卡位除息行情，強漲近 2%，本周即將除息的聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 皆有 1-2% 的漲幅，推升大盤走勢。
市場成交重心聚焦 AI 相關概念股，所羅門 (2359-TW) 強漲近半根，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 都上漲 1% 以上，其他如弘憶股 (3312-TW) 也有近半根，志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW) 更亮燈漲停，漲勢相當凌厲。
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