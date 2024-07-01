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台股

〈台股開盤〉市場卡位除息行情 小漲站穩2萬3

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-01 09:34

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〈台股開盤〉市場卡位除息行情 小漲站穩兩萬三。(鉅亨網資料照)

台股今 (1) 日在權值三王助攻以及市場卡位除息行情下，指數開高站穩兩萬三關卡以及五日線，最高達 23107 點，上漲 70 點左右，預計今日成交量 3700 億元，較上周五收斂。

權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與鴻海 (2317-TW) 皆小漲表態，聯發科 (2454-TW) 則受惠市場積極卡位除息行情，強漲近 2%，本周即將除息的聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 皆有 1-2% 的漲幅，推升大盤走勢。

市場成交重心聚焦 AI 相關概念股，所羅門 (2359-TW) 強漲近半根，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 都上漲 1% 以上，其他如弘憶股 (3312-TW) 也有近半根，志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW) 更亮燈漲停，漲勢相當凌厲。

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台積電9750.93%
均豪8810.00%
志聖170.510.00%
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奇鋐7700.65%
雙鴻8323.10%
所羅門173.54.52%
日月光投控1640.31%
聯電56.61.62%
聯發科14302.14%
鴻海215.50.70%
台積電173.941.35%
日月光投資控股11.41-0.52%
聯電 ADR8.7650.63%

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奇鋐法興 槓桿3.87
奇鋐法興 槓桿3.27
日月光投控法興 槓桿6.86
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加權指數法興 槓桿4.81
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