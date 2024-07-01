〈勞動基金績效〉台股「積」情 5月轉盈大賺1513億 前5月收益率 9.99％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 13:57

勞動基金運用管理局今 (1) 公布，勞動基金前 5 月的帳面收益 6073.8 億元、收益率 9.99％，5 月份因金融市場回穩上揚，自前次公布的小虧轉負為正，單月大賺 1513.3 億元。同時新制勞退基金截至 5 月底已大賺 4,119.3 億元，平均每人分紅逾 3.2 萬。

回顧台股 5 月表現，受惠 520 行情，加上龍頭權值股台積電等帶頭領漲下，激勵大盤指數整月共上漲逾 700 點，站穩二萬點大關，挹注 5 月勞動基金操作績效。除整體勞動基金截至 2024 年 5 月底帳面大賺 6073.8 億元、收益率 9.99％，各基金也有亮眼表現，部分報酬率多達２位數。

其中，新制勞退基金規模 4 兆 3265 億元，收益率 9.97％，若以新制勞退勞工 1,272 萬有效帳戶計算，平均每人可分紅逾 3.2 萬元；舊制勞退基金規模 1 兆 480 億元，收益率 11.56％；勞保基金規模 9990 億元，收益率 10.39％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模 5680 億元，收益率為 10.29％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 165 億元，收益率為 10.21％。