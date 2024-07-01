盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停，漲停價52.0元，成交21,312張
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:00
東捷(8064-TW)01日10:00上漲4.7元，股價漲停報52.0元，委買1,000張、委賣1,509,000張，成交21,312張。
主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲4.32%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,182 張
- 外資買賣超：+907 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+275 張
- 融資增減：-1,872 張
- 融券增減：+55 張
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