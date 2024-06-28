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鉅亨速報

盤中速報 - 東捷(8064)大漲7.12%，報48.15元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:23

東捷(8064-TW)28日10:23股價上漲3.2元，報48.15元，漲幅7.12%，成交12,717張。

東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。

近5日股價上漲6.64%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-103 張
  • 外資買賣超：-216 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+113 張
  • 融資增減：-1,612 張
  • 融券增減：-453 張

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