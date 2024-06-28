盤中速報 - 東捷(8064)大漲7.12%，報48.15元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:23
東捷(8064-TW)28日10:23股價上漲3.2元，報48.15元，漲幅7.12%，成交12,717張。
東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。
近5日股價上漲6.64%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-103 張
- 外資買賣超：-216 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+113 張
- 融資增減：-1,612 張
- 融券增減：-453 張
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