search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 東捷(8064)大漲7.61%，報50.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:59

東捷(8064-TW)01日09:59股價上漲3.6元，報50.9元，漲幅7.61%，成交18,927張。

東捷(8064-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。

近5日股價上漲2.05%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,182 張
  • 外資買賣超：+907 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+275 張
  • 融資增減：-1,872 張
  • 融券增減：+55 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23172.130.61%
東捷50.87.40%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
東捷

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
東捷

75%

勝率

#連續長上影

偏強
東捷

75%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty