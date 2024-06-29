鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心 2024-06-29 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.28元，其中最高估值6.04元，最低估值3.99元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.04(6.04)
|7.7
|最低值
|3.99(4.25)
|4.28
|平均值
|5.17(5.34)
|6.62
|中位數
|5.28(5.39)
|7.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|81,860,000
|87,894,000
|最低值
|70,553,800
|73,939,780
|平均值
|76,073,260
|83,499,960
|中位數
|77,161,000
|84,549,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.5
|6.71
|4.31
|3.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為1274.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至360元，幅度約5.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至19.71元，預估目標價為842.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.71元，預估目標價為96.5元
鉅亨號貼文看更多
下一篇