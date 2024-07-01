美日韓舉行聯合軍演 北韓批三方已經是「亞洲版北約」

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 14:00

《路透》周日（30 日）轉引北韓官方媒體報導稱，北韓批評南韓、日本、美國本月舉行的聯合軍事演習，稱此類演習表明這個國家的關係已經發展成「亞洲版北約（NATO）」。

韓美日三國 6 月 27 日開始舉行名為「自由之刃」的大規模聯合軍事演習，投入海軍驅逐艦、戰機和美國核動力航母「羅斯福號」，這場演習的宗旨加強對飛彈、潛艇和空襲的防禦。

此次演習籌劃於去年在戴維營登場的韓美日三邊峰會。

據《朝中社》報導，北韓外務省在一份聲明中說，平壤不會忽視美國及其盟友領導的軍事集團不斷強化的情況，將以積極和勢不可擋的方式回應，保護地區和平。

長期以來，北韓一直譴責美韓聯合軍演是侵略北韓的預演，是華府和首爾對北韓採取敵對政策的證明。

北韓外務省還說，美方正繼續努力讓日韓與北約掛鉤，比如南韓試圖向烏克蘭提供武器。

韓國此前稱，將評估直接向烏克蘭提供武器的可能性，以抗議北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普丁最近簽署的共同防禦協議。