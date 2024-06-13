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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至5.71元，預估目標價為90元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 12:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.71元，其中最高估值6.25元，最低估值4.25元，預估目標價為90元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值6.25(6.04)7.74
最低值4.25(4.25)6.95
平均值5.53(5.39)7.37
中位數5.71(5.5)7.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值81,860,00087,894,000
最低值73,482,00083,328,000
平均值76,993,17085,890,000
中位數77,323,50086,169,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.56.714.313.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,078,77376,419,40863,053,65660,516,929

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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