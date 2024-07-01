鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-0.27元，預估目標價為15.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.39元上修至-0.27元，其中最高估值1.1元，最低估值-0.83元，預估目標價為15.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|1.1(1.1)
|1.6
|最低值
|-0.83(-0.83)
|0.08
|平均值
|-0.15(-0.19)
|0.54
|中位數
|-0.27(-0.39)
|0.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|242,833,000
|251,995,000
|最低值
|219,834,000
|226,911,340
|平均值
|228,377,430
|233,590,180
|中位數
|226,375,000
|229,289,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.01
|-2.76
|5.53
|0.17
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|211,740,557
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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