search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為1274.97元

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 08:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.42元上修至12.57元，其中最高估值14.57元，最低估值11.55元，預估目標價為1274.97元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.57(13.72)24.5838.95
最低值11.55(11.55)11.6322.71
平均值12.78(12.47)18.3330.83
中位數12.57(12.42)19.1430.83

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,081,1102,839,3803,910,670
最低值1,878,0002,213,0002,818,000
平均值1,958,6902,511,2203,373,500
中位數1,949,2202,497,5003,391,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
M3111353.18%
美元/台幣32.45-0.25%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏弱
M31

78.26%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty