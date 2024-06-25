鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.42元，預估目標價為1249.97元
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.48元下修至12.42元，其中最高估值13.72元，最低估值11.55元，預估目標價為1249.97元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.72(14.24)
|20.48
|32.46
|最低值
|11.55(11.55)
|11.63
|22.71
|平均值
|12.47(12.67)
|17.74
|27.58
|中位數
|12.42(12.48)
|19.14
|27.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,081,110
|2,839,380
|3,910,670
|最低值
|1,878,000
|2,213,000
|2,818,000
|平均值
|1,958,690
|2,511,220
|3,373,500
|中位數
|1,949,220
|2,497,500
|3,391,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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