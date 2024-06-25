search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.42元，預估目標價為1249.97元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.48元下修至12.42元，其中最高估值13.72元，最低估值11.55元，預估目標價為1249.97元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.72(14.24)20.4832.46
最低值11.55(11.55)11.6322.71
平均值12.47(12.67)17.7427.58
中位數12.42(12.48)19.1427.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,081,1102,839,3803,910,670
最低值1,878,0002,213,0002,818,000
平均值1,958,6902,511,2203,373,500
中位數1,949,2202,497,5003,391,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

M3110855.34%
美元/台幣32.4260.10%

鉅亨贏指標
了解更多

#跌破區間

偏弱
M31

78.26%

勝率




Empty