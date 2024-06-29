零售股怎麼買？巴隆力薦這5檔甜甜價潛力股！

鉅亨網編譯許家華 2024-06-29 13:36

以 SPDR S&P 零售業 ETF (XRT-US) 衡量，零售股今年上漲 4%，遠不及標普 500 指數同期的 14% 漲幅，其落後表現反映出投資者的擔憂，即持續不斷的通膨、升息和薪資成長放緩正抑制大眾消費慾望。

當然，預計獲利成長較高的零售商，如 Abercrombie & Fitch、Burlington Stores 和 Costco Wholesale，都實現了兩位數或更多的成長，並擊敗同業，但只要投資者挑得對，即使表現落後的同業也有良好價值。

《巴隆商周》篩選了 FactSet 零售貿易板塊 3500 家公司，以查找未來 12 個月預計收益中，本益比 (P/E ratio) 低於 15 的零售業股票，這樣的本益比遠低於標普 500 指數 21.4 的本益比，與零售業 ETF 本益比 14 相比也僅略高一點。

接著篩選出同期獲利成長預計超過 3% 的零售商，與該 ETF 獲利成長預計 2.6% 相比高出一些，但《巴隆商周》排除非美企業以及市值低於 20 億美元的公司，爾後留下僅這 5 檔甜甜價的潛力股：

Gap (GPS-US) ** 獲利成長潛力最高 American Eagle Outfitters (AEO-US) Urban Outfitters (URBN-US) ** 銷售成長潛力最高 Foot Locker (FL-US) Tapestry (TPR-US)

根據預計的獲利成長，Gap 在榜單上名列前茅。分析師預計，截至 2025 年初的財年，Gap 獲利將年增近 22%，儘管營收預計僅年增 0.2%。但是，對於一家過去兩財年營收均萎縮的公司來說，勉力實現成長就是一場勝利，這表明 Gap 在執行長 Richard Dickson 的領導下，其扭轉盈虧的政策已開始見效。

American Eagle 也榜上有名。第一季每股獲利較前一年翻升一倍，分析師預測截至 2025 年 1 月的全財年獲利成長將達 18%，FactSet 數據顯示，過去 6 個月，對 2025 財年的共識預測已上調 21%，而專注於產品類別擴張的新成長計畫可能有助於維持此動能。

競爭對手 Urban Outfitters 在第一財季意外獲利後，其股價今年迄今上漲 15%，今日已達每股 41.05 美元。

Anthropologie 和 Free People 品牌的強勁銷售抵消了 Urban Outfitters 旗艦店的疲軟表現——管理層正在努力解決這個問題。

雖然大多數分析師在等待銷售趨勢改善的跡象時，對該股持中立態度，但樂觀者指出，該公司可能會受益於消費者對牛仔布需求的成長。事實上，Urban Outfitters 在通過篩選的 5 家公司中具有最高的銷售成長潛力，預計本財年營收將成長 6.6%。

針對 Urban，巴克萊分析師 Adrienne Yih 報告寫道：「我們預計徹底檢視 Urban Outfitters 的產品，使其更符合服裝產品的上升趨勢。」

華爾街也在觀望 Foot Locker 的表現，因為該公司在執行長 Mary Dillon 的領導下正處於扭虧為盈的過程中。

自從兩年前 Nike 終止與 Foot Locker 的合作關係以來，Foot Locker 的營收和獲利成長一直落後，因為 Nike 原本是 Foot Locker 最暢銷品牌。隨著競爭加劇和消費者支出變得更加謹慎，該股仍面臨壓力。分析師預計，本財年 (截至明年 1 月)Foot Locker 的銷售額將年減 0.5%。

然而，Nike 正在重新轉回向批發商 (如 Foot Locker) 供貨的方式。這對 Foot Locker 來說是一個好兆頭。Foot Locker 管理層樂觀認為，他們可以獲得 Nike 更多熱門款產品，這將有助於提升 Foot Locker 的銷售。

事實上，根據 Telsey 顧問集團分析師 Cristina Fernandez 的說法，Foot Locker 近期業績正逐步改善，讓 Foot Locker 更有信心能達成本財年財測。

Tapestry 的命運較不確定。該公司去年宣布計劃收購 Capri Holdings，但該合併交易卻因聯邦貿易委員會 (FTC) 反壟斷訴訟而暫時擱置。分析師認為，倘若該合併交易得以進行，將創造更具競爭力的奢侈品集團，與歐洲奢侈品牌相互競爭。

合併後公司面臨的最大挑戰是振興目前由 Capri 擁有的 Michael Kors 品牌，但考量 Tapestry 成功改造 Coach 品牌的輝煌紀錄，這回的挑戰或許也能達成。