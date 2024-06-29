劉揚偉出任夏普會長、5月景氣燈號續亮黃紅燈、輝達股東會 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-29 10:50

鴻海轉投資夏普周四 (27 日) 召開股東會及董事會，通過由鴻海董事長劉揚偉接任夏普會長；國發會經濟發展處周四公布 5 月景氣燈號，續亮黃紅燈；輝達周三 (26 日) 召開股東會，列出輝達維持 AI 霸主的整體策略，以下為本周大事回顧：

鴻海董事長劉揚偉出任夏普會長 深化合作助加速轉型

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (Sharp) 周四 (27 日) 召開股東大會和董事會，通過由鴻海董事長劉揚偉接任夏普會長一職，以加深雙方的合作、進一步加速業務發展速度。

〈景氣燈號〉5 月續亮黃紅燈 信號分數 35 分 AI 需求熱續帶動景氣回溫

國發會經濟發展處周四 (27 日) 發布，113 年 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 35 分，與上月持平，續亮黃紅燈。經濟發展處處長吳明蕙指出，受惠人工智慧等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

〈輝達股東會〉黃仁勳列輝達維持 AI 霸主地位整體策略

輝達股東大會週三 (26 日) 召開，執行長黃仁勳在沒有點名競爭對手的情況下，列出輝達維持人工智慧 (AI) 霸主地位的整體策略。

黃仁勳在股東大會應答環節中指出，輝達已經從之前專注於遊戲的公司『轉型』為一家專注於資料中心的公司。公司還尋求為其 AI 創造新市場，例如工業機器人領域，並計劃與每家電腦製造商和雲端供應商合作來實現這一目標。

另外，最受關注的議題之一是高層的薪酬計畫，最終，該薪酬計畫順利獲股東通過。在該激勵方案下，輝達執行長黃仁勳在 2024 財年的總薪酬將達 3400 萬美元。與同為科技大佬的特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近 600 億美元的天價薪酬相比，黃仁勳的薪酬顯得相當「白菜價」。

〈航運指數〉四大航線運價飆漲 1 成左右 SCFI 創近 2 年新高

上海航交所周五 (28 日) 公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續漲 238.72 點至 3714.32 點，創 2022 年 8 月上旬以來新高，四大長程航線運價連袂飆漲，漲幅在 10% 上下，美東線甚至飆增 997 美元。

〈日月光股東會〉下半年加速成長 資本支出將大量投入先進封裝

營運長吳田玉表示，先進封裝需求比預期更強勁，先前預估今年先進封裝業績增加 2.5 億美元，如今看起來會超過該數值，也持續耕耘美國、日本、墨西哥與馬來西亞等，進行全球化佈局。

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