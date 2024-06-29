〈熱門股〉森崴能源台電離岸二期貢獻逐步發酵 股價創高周漲逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-29 10:30

森崴能源 (6806-TW) 受惠台電二期離岸工程施作認列營收，加上旗下子公司寶崴海事工程打造的巨人號也於本周一 (24 日) 抵台，台電離岸二期貢獻逐步顯現，激勵本周漲逾 1 成，股價更在周四 (27 日) 以 176 元寫新高。

森崴能源本周漲幅達 12.06%，站穩所有均線，周三 (26 日) 亮燈漲停，周四最高漲至 176 元，股價創新高。觀察三大法本周籌碼動向，三大法人於周三大買 4317 張，本周三大法人合計買超 3710 張。

森崴能源表示，台電二期離岸工程認列收入，預計將有 65% 左右的工程款項在今、明兩年認列，工程款項進入認列高峰期，將進一步帶動整體營收表現。

森崴能源指出，巨人號抵台後，將展開台電離岸風電二期海上工程施作，執行水下基樁以套管水下基礎安裝、風機、葉片，以及塔架安裝等工程。開工後也宣示著，首座本土企業獨家承攬的離岸風電案場，正式進入海事工程施工階段。