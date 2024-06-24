森崴能源「巨人號」抵台 啟動台電離岸風電二期海上施工

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-24 17:05

森崴能源 (6806-TW) 今 (24) 日宣布，旗下子公司寶崴海事工程打造的「巨人號」4000 噸重吊船上周五 (21 日) 已抵台，將展開台電離岸風電二期海上工程施作，執行水下基樁以套管水下基礎安裝、風機、葉片，以及塔架安裝等工程。

森崴能源表示，此次海事工程開工，宣示首作本土企業獨家承攬的離岸風電案場，正式進入海事工程施工階段。裝置容量達 294.5MW，屆時可提供 10 億度綠電，相當於 24 萬家戶一年的用電量，年減碳量約 50 萬噸。

森崴能源說明，旗下寶崴海事工程投資打造的巨人號 (Hercules) 全長 200.8 公尺、寬 48 公尺，吊具能力達 4000 噸，且有 DP2 動態定位系統。巨人號與投入支援工程的先鋒號 (Pioneer) 皆已抵台，正式啟動台電離岸風電二期海事工程。

森崴能源打造的「巨人號」抵台。(圖：森崴能源提供)

森崴能源董事長郭台強指出，森崴能源積極扮演離岸風電產業發展的重要角色，富崴能源在 2020 年 6 月 15 日得標後，承攬台電二期離岸風電統包工程，除打造台灣本土自主運維團隊發展，同時也積極培養人才。