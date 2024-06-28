免費報名「大專生證券菁英種子培育營」7/8 截止 參賽最高獎5萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-28 18:43

櫃買中心邁向 30 週年，今年沿續辦理的「大專生證券菁英種子培育營」，除免費報名參加，並祭出最高獎金 5 萬元，鼓勵大專生組隊參加，完成線上課程及上傳影片即可參加競賽，報名僅剩 10 天，7/8 截止。

櫃買中心自 97 年起每年均舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今 (113) 年不僅已邁入第 17 年，更適逢櫃買中心成立 30 週年，櫃買中心將積極發揮繼往開來之傳承使命，規劃豐富課程與競賽活動，協助關注國內資本市場發展的年輕學子，對相關議題有更深入的認識，提供絕佳的學習機會。

櫃買中心表示，本次活動沿用近年作法，採線上學習結合實體決賽的方式辦理，以往均吸引相當多年輕學子參賽。為讓有意報名之學生均能完成報名，特將報名期間延長至 7 月 8 日止。本活動完全免費，歡迎大專院校同學們 3 至 5 人組隊，完成線上課程學習並錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽，勝出隊伍最高可獲得 5 萬元獎金及獎狀。