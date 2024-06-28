廣達攜手達梭系統 推動資料中心能源效率設計最佳化

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 18:41

廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 今 (28) 日宣布，攜手達梭系統 (Dassault Systèmes) 共同推動資料中心的能源效率設計最佳化。雙方將以達梭系統 3DEXPERIENCE 平台以及 QCT AI 基礎架構為核心，部署並整合達梭系統虛擬雙生技術至雲達科技系統設備，提供永續資料中心解決方案。

雲達指出，由於 AI 伺服器每年將以雙位數成長，能源消耗為許多伺服器用戶最大的痛點。因此這次的合作展現雙方對智慧工廠、資料中心和軟體定義設備的效率及永續創新的承諾，並將持續探索在此領域未來合作的機會。

雲達說明，此次合作由達梭系統提供軟體分析與技術支援，透過部署其 SIMULIA 應用，和雲達一同推動永續資料中心解決方案。藉由實施負載控制機制並最佳化空調系統，強化資料中心能源效率設計，以實現能源節約和增強監控能力。

雲達運用達梭系統 3DEXPERIENCE 平台建構其資料中心的虛擬雙生，透過達梭系統熱流風流模擬軟體，改善雲達資料中心能源效率，目標是實現能源節約和增強監控能力。雙方希望在驗證資料中心營運期間，持續增強能源效率的解決方案。