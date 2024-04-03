〈0403強震〉台泥和平廠供電估5天恢復 水泥窯風管支架彎曲位移需待結構技師評估
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-03 19:18
針對花蓮強震影響，台泥 (1101-TW) 晚間進一步說明指出，和平水泥廠供電系統預計 5 天內可以恢復，但因為水泥廠位於此次震央中心，水泥窯生產所使用的風管支架彎曲造成位移，尚待結構技師評估。
至於和平工業港裝船機卸船機受損嚴重，已展開修復計畫評估；和平電廠一號機裝置容量為 66 萬千瓦，因鍋爐破管目前已經進行強制冷卻，待技師入內查看，方可評估受損及恢復狀況。
和電二號機裝置容量 66 萬千瓦，年初即排定 4 月 4 日展開年度歲修一個月，因為目前並非台灣夏季用電高峰期，所以和電將照原定時程進行歲修，以因應後續國內用電需求。
台泥表示，因花蓮和平當地對外交通中斷，相關技師與專業人員無法第一時間進入，以上受損造成的財務損失待進一步評估，上述資產及設備災損都有保險，後續將申請保險理賠。
台泥強調，在地震後已經啟動 BCP 營運持續計畫，維持重要營運項目，並儘速回復正常營運，減輕災害帶來的衝擊；台泥董事長張安平也於地震後第一時間指示各事業體全面檢修設備，並以同仁工作場域安全為優先考量。
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