〈0403強震〉台泥和平廠供電估5天恢復 水泥窯風管支架彎曲位移需待結構技師評估

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-03 19:18

至於和平工業港裝船機卸船機受損嚴重，已展開修復計畫評估；和平電廠一號機裝置容量為 66 萬千瓦，因鍋爐破管目前已經進行強制冷卻，待技師入內查看，方可評估受損及恢復狀況。

和電二號機裝置容量 66 萬千瓦，年初即排定 4 月 4 日展開年度歲修一個月，因為目前並非台灣夏季用電高峰期，所以和電將照原定時程進行歲修，以因應後續國內用電需求。

台泥表示，因花蓮和平當地對外交通中斷，相關技師與專業人員無法第一時間進入，以上受損造成的財務損失待進一步評估，上述資產及設備災損都有保險，後續將申請保險理賠。