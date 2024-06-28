美國連35季蟬聯我國銀最大曝險國 金額達5.5兆元創高

中央銀行今 (28) 日公布 3 月底本國銀行國家風險統計，美國連 35 個季度蟬聯國銀最大曝險國，曝險金額也較上季續增 33.07 億美元至 1716.22 億美元 (約 新台幣 5.5 兆元)，續創歷史新高。

另一方面，供應鏈重組，廠商由中國外移至東南亞國家也反映在國銀對中國曝險持續下滑，第一季對中國曝險 465.1 億美元，季減 19 億美元，央行進一步說明，主要是因人民幣貶值且本國銀行放款態度也較為審慎，占比 8.09% 創新低。