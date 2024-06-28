美國連35季蟬聯我國銀最大曝險國 金額達5.5兆元創高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 18:38
中央銀行今 (28) 日公布 3 月底本國銀行國家風險統計，美國連 35 個季度蟬聯國銀最大曝險國，曝險金額也較上季續增 33.07 億美元至 1716.22 億美元 (約新台幣 5.5 兆元)，續創歷史新高。
央行說明，國銀對美國曝險增加，主要是因美股持續創高，現貨資產增加比較多，占國銀曝險額比重達 29.87%。
另一方面，供應鏈重組，廠商由中國外移至東南亞國家也反映在國銀對中國曝險持續下滑，第一季對中國曝險 465.1 億美元，季減 19 億美元，央行進一步說明，主要是因人民幣貶值且本國銀行放款態度也較為審慎，占比 8.09% 創新低。
截至第一季底，國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國、越南，排名不變，共 4270.32 億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額 74.31%。
央行也提到，暴險對象以非銀行的私人部門占 56.48% 為主，銀行占 28.30% 次之，公共部門則占 14.13%。
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