歷史填息紀錄百分百 0056規模突破3000億元寫新里程碑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 17:29

國內首檔高股息 ETF 元大高股息 (0056-TW)，連續第 14 年配息且填息紀錄 100%，成為許多存股族資產配置重要的一環，並帶動整體高股息 ETF 受益人數大幅成長，今 (19) 日規模正式突破 3000 億大關，再度為高股息 ETF 寫下新里程碑，穩居第一大，在台股 ETF 全市場上僅次元大台灣 50 (0050-TW) 的 4100 多億元。

0056 是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息 ETF，透過簡單透明的選股邏輯，為投資人追求具備高股息特色且跨越多空考驗的投資成果，至今年第二季，成立以來累計配息達 23.04 元，已接近發行價格 25 元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息 ETF。

元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，據集保結算所統計至 6 月 14 日，上市櫃股票 / ETF 投資人數前十大已半數為台股 ETF，證交所 5 月定期定額交易戶數前十大亦有八檔是台股 ETF，突顯台股投資人從存個股轉向存 ETF 的結構性變化，持續推升台股 ETF 整體規模。

0056 於 2022 年 12 月新增成分股檔數至 50 檔、2023 年 5 月改為季配息，從追蹤標的指數風險分散性，以及收益分配頻率符合市場需求，持續與時俱進。隨著台股企業獲利成長，0056 的歷史配息金額呈現增長趨勢，2023 年全年每股配息 2.2 元，是成立初期的兩倍以上，今年第一、二季已合計配息 1.49 元。

元大投信指出，隨高股息 ETF 檔數、規模持續增加，投資人也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF 淨值組成」，更能有效看出該 ETF 的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至 6 月 19 日 0056 帳上包含股息收入的可分配收益為 4.69 元，除可提供未來配息穩定基礎，以目前標的指數息率估算，若指數走勢持續跟隨台股獲利成長，收益分配金額亦具備增長能力。

取自元大投信官網