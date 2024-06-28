OPPO強化三大策略衝刺台灣高階手機市場 目標高階手機占比達3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 18:23

OPPO 台灣總經理劉金今 (28) 日指出，目前 OPPO 高、中、低階手機比例為 2：5：3，未來目標希望高階手機比重可達 3 成，OPPO 將透過強化產品力、提高用戶體驗，以及擴大用戶接觸點三大策略，持續衝刺台灣高階手機市場。

劉金表示，台灣的 OPPO 高階手機用戶比例一直增加，過去幾年 OPPO 也致力於發展台灣的高階手機市場，2023 年 OPPO 3 萬元以上的高階手機，銷售量較 2022 年成長近 1.2 倍。劉金進一步提到，過去 OPPO 高、中、低階手機比例為 1：5：4，現在變為 2：5：3，未來目標則是 3：6：1。

為了達到高階手機占比達 3 成，OPPO 將強化產品力、提高用戶體驗，以及擴大用戶接觸點三大策略。劉金說明，對於高階用戶而言產品力非常重要，包含推出的摺疊機、產品外觀與升級手機功能等，OPPO 持續推出在同級別中最好的產品。

提高用戶體驗部分，劉金提到，OPPO 非常重視用戶的體驗與感受，針對高階手機用戶，OPPO 推出旗艦機服務，用戶到售後服務中心有專屬的 VIP 通道，省去排隊時間。另外，也有提供免費貼膜、手機清理等服務。