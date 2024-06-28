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鉅亨速報

盤後速報 - 其陽(3564)下週(7月5日)除息0.35元，預估參考價104.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

其陽(3564-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(6月28日)收盤價105.00元計算，預估參考價為104.65元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

其陽(3564-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路安全相關產品之設計、製造及銷售。近5日股價下跌1.91%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 105.00 0.35 0.33% 0.0
2023/07/04 52.5 0.8 1.52% 0.0
2022/07/19 28.95 0.6 2.07% 0.0
2021/07/22 23.75 0.6 2.53% 0.0
2020/08/06 27.05 0.6 2.22% 0.0

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