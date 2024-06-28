盤後速報 - 其陽(3564)下週(7月5日)除息0.35元，預估參考價104.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
其陽(3564-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(6月28日)收盤價105.00元計算，預估參考價為104.65元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
其陽(3564-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路安全相關產品之設計、製造及銷售。近5日股價下跌1.91%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|105.00
|0.35
|0.33%
|0.0
|2023/07/04
|52.5
|0.8
|1.52%
|0.0
|2022/07/19
|28.95
|0.6
|2.07%
|0.0
|2021/07/22
|23.75
|0.6
|2.53%
|0.0
|2020/08/06
|27.05
|0.6
|2.22%
|0.0
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