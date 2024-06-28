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鉅亨速報

盤後速報 - 圓剛(2417)下週(7月5日)除息0.15元，預估參考價47.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

圓剛(2417-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(6月28日)收盤價47.80元計算，預估參考價為47.65元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

圓剛(2417-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。近5日股價下跌0.56%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 47.80 0.15041 0.31% 0.0
2023/07/04 21.85 0.20022 0.92% 0.0
2022/07/04 19.7 0.1461 0.74% 0.0
2021/07/23 39.2 2.0 5.1% 0.0
2020/07/06 28.95 0.1016 0.35% 0.0

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