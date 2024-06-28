盤後速報 - 圓剛(2417)下週(7月5日)除息0.15元，預估參考價47.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
圓剛(2417-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(6月28日)收盤價47.80元計算，預估參考價為47.65元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
圓剛(2417-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。近5日股價下跌0.56%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|47.80
|0.15041
|0.31%
|0.0
|2023/07/04
|21.85
|0.20022
|0.92%
|0.0
|2022/07/04
|19.7
|0.1461
|0.74%
|0.0
|2021/07/23
|39.2
|2.0
|5.1%
|0.0
|2020/07/06
|28.95
|0.1016
|0.35%
|0.0
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