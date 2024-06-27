盤中速報 - 蔚華科(3055)急跌-4.25%報101.0元，成交5,551張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:13
蔚華科(3055-TW)近5分K跌速4.25%，27日09:13報101.0元，成交5,551張，今日跌幅為2.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
蔚華科(3055-TW)近5日股價上漲13.41%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路下跌2.09%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,922 張
- 外資買賣超：+5,664 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+258 張
- 融資增減：-59 張
- 融券增減：-29 張
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