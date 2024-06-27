search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 蔚華科(3055)急跌-4.25%報101.0元，成交5,551張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:13

蔚華科(3055-TW)近5分K跌速4.25%，27日09:13報101.0元，成交5,551張，今日跌幅為2.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

蔚華科(3055-TW)近5日股價上漲13.41%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路下跌2.09%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,922 張
  • 外資買賣超：+5,664 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+258 張
  • 融資增減：-59 張
  • 融券增減：-29 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22836.88-0.65%
蔚華科103-0.96%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.46
加權指數法興 槓桿22.52

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
蔚華科

79.17%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty