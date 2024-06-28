羅偉睿接掌台灣安聯人壽總座 林順才轉戰中國保險市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 13:55

德國安聯集團旗下子公司台灣安聯人壽今 (28) 日宣布，自 2024 年 8 月 1 日起，將任命羅偉睿 (Jan-Joris Louwerier) 為新任安聯人壽總經理，接替任職 11 年的總經理林順才，而林順才將轉戰上海，出任安聯 (中國) 保險控股總經理。安聯人壽昨 (27) 日董事會已通過相關人事案，並報請主管機關核准後生效。

安聯人壽 2024 年 5 月投資型保險總保費收入以 18.8% 之市占率，穩居業界第一；總體初年度保費部分，更以逾新台幣 249.51 億元，一舉擠身壽險業第 4，占全壽險業總初年度保費的 8.1%，較去年同期成長 17.1%。

即將成為台灣安聯人壽總舵手的羅偉睿，自安聯集團比利時、荷蘭及盧森堡區域執行長 (Allianz Benelux Regional CEO) 轉任，在保險及金融服務領域擁有超過 22 年的經驗，涵蓋新興市場和成熟市場，以產品行銷、企業營運、資訊科技、風險管理、數位轉型及併購等專業見長。

羅偉睿深黯產業脈動與保險業經營策略；曾任印尼安聯壽險公司執行長暨總經理，在亞洲和歐洲的領導職位上均有豐富經驗，已經做好準備，持續推動安聯人壽業務成長。

擁有美國精算協會正精算師執照的林順才自 2013 年加入安聯人壽擔任總經理，帶領安聯人壽逐年穩定成長，成為國內投資型保單領導品牌。安聯人壽市占率從 3% 翻倍至 7%，營運利潤及新契約價值複合年增長率也自 2016 年大幅成長。

處事沉穩及心思慎密的林順才，在過去十餘年不斷推陳出新，勇於打破現況並經常勉勵安聯同仁「為對的策略及方向勇往直前」，成功帶領安聯人壽數位化銷售轉型。

安聯集團表示，將繼續倚賴林順才的專業知識和經驗，幫助集團推動和加強亞洲區域的策略及願景。林順才預計 8 月出任安聯 (中國) 保險控股總經理。