盤中速報 - 世界(5347)股價拉至漲停，漲停價129.5元，成交30,574張

主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌2.94%。