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鉅亨速報

盤中速報 - 世界(5347)股價拉至漲停，漲停價129.5元，成交30,574張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:46

世界(5347-TW)28日12:46上漲11.5元，股價漲停報129.5元，委買4,136,000張，成交30,574張。

主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌2.94%。

世界(5347-TW)近5日股價下跌6.72%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,160 張
  • 外資買賣超：-1,423 張
  • 投信買賣超：+2,281 張
  • 自營商買賣超：+302 張
  • 融資增減：+219 張
  • 融券增減：-1,002 張

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