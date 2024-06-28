盤中速報 - 世界(5347)股價拉至漲停，漲停價129.5元，成交30,574張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:46
世界(5347-TW)28日12:46上漲11.5元，股價漲停報129.5元，委買4,136,000張，成交30,574張。
主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌2.94%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,160 張
- 外資買賣超：-1,423 張
- 投信買賣超：+2,281 張
- 自營商買賣超：+302 張
- 融資增減：+219 張
- 融券增減：-1,002 張
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