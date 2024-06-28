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鉅亨速報

盤中速報 - 金像電(2368)大漲7.25%，報207元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:49

金像電(2368-TW)28日12:49股價上漲14元，報207.0元，漲幅7.25%，成交11,968張。

金像電(2368-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

近5日股價下跌1.28%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,467 張
  • 外資買賣超：-4,257 張
  • 投信買賣超：+2,224 張
  • 自營商買賣超：+566 張
  • 融資增減：+434 張
  • 融券增減：-33 張

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